Covid-19: qui est concerné par le rappel vaccinal?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Evoqué pour la première fois le 4 janvier dernier, lors d’une réunion du Comité de pilotage du Plan de veille et de riposte contre le covid-19 (Copil Coronavirus), puis lors d’une conférence de presse du minsitre de la Santé le 5 janvier suivant, le démarrage de l’administration de la troisième dose de vaccin contre le covid-19 est imminent au Gabon. Quelles sont les personnes concernées par cette dose de rappel? Les précisions du Pr. Marielle Bouyou Akotet, présidente du Comité national de vaccination contre le covid-19 (Copivac).

À l’instar de nombreux pays à travers le monde, le Gabon va lancer l’administration de la troisième dose de vaccin contre le covid-19 dans le cadre de l’intensification de la riposte contre cette pandémie. Cette dose de rappel concerne, selon la présidente du Copivac, toutes les personnes ayant reçu leur première injection de vaccin entre les mois de mars et juillet 2021, suivant un schéma vaccinal de deux doses.

En d’autres termes, cette dose de rappel va concerner dans un premier temps, les personnes qui se sont fait vacciner au Sinopharm et Pfizer durant la période susmentionnée, c’est-à-dire au début de la campagne nationale de vaccination contre le covid-19. Cette injection additionnelle concerne les personnes de plus de 60 ans et les personnes ayant des comorbidités.



En revanche, ne sont pas concernées par la troisième dose, les personnes justifiant de la non-éligibilité « temporaire » au vaccin. Il s’agit, selon le Pr. Marielle Bouyou Akotet, des personnes qui ont contracté le covid-19 il y a moins de 3 mois, des personnes qui ont présenté une allergie grave après la vaccination, des personnes récemment victimes d’un AVC, des personnes présentant des saignements anormaux et des troubles de la coagulation, entre autres.