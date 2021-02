Covid-19: près de 90 cas positifs dans les établissements scolaires

C’est à l’occasion de la Conférence de presse du Gouvernement sur la situation épidémiologique au Gabon tenu ce vendredi 12 février 2021 que le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a révélé que 90 cas positifs à la Covid-19 ont été identifiés au sein des établissements scolaires. Des données obtenues, selon le ministre de la Santé, sur 1600 tests réalisés.

À l’entame de son propos liminaire sur la situation épidémiologique liée à la Covid-19 au Gabon, le ministre de la Santé a attiré l’attention des populations sur l’inquiétante hausse de cas contrôlés positifs. Pour ce qui est des établissements scolaires primaires, secondaires et même supérieurs, la donne semble obéir à cette courbe ascendante.

À cet effet, le Dr.Guy Patrick Obiang Ndong a déclaré que « 90 personnes ont été testées positives sur 1600 tests réalisés ». Ceci vient donc étayer les suspensions des parents d’élèves qui ont tour à tour exhorté les chefs d’établissement à demeurer vigilants dans le déploiement du protocole sanitaire.



Rappelons qu’à ce jour, plusieurs établissements scolaires ont été fermés pour cause de présence de cas positifs. Du Lycée français Blaise Pascal au Collège Sainte-Marie, la solution aura donc été de fermer le portail et d’initier une poursuite de cours en ligne. Il serait tout aussi souhaitable d’adopter une stratégie plus efficace et adaptée à nos réalités.