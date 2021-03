Covid-19: près de 100 décès en un an au Gabon

12 mars 2020, 12 mars 2021, voilà exactement un an que le Gabon tourne au rythme des mesures restrictives imposées par la pandémie de Covid-19. La situation épidémiologique rendue publique par le Comité de pilotage, du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) au vendredi 12 mars, 1 an jour pour jour après l’enregistrement du premier patient testé positif à la Covid-19 fait état de près de 17 000 cas testés positifs et près de 100 décès.

574 968 tests réalisés, 16 660 cas testés positifs, 14 583 guérisons et 96 décès. C’est ce qui ressort de la situation épidémiologique rendue publique par le Comité de pilotage, du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) au vendredi 12 mars dernier. Un bilan de la pandémie un an exactement après l’enregistrement du cas Zéro, le premier patient testé positif à la Covid-19 au Gabon. C’était le 12 mars 2020.

Depuis cette date, le Gabon tourne au rythme des lois et réglementations imposées par le nouveau Coronavirus dont les origines restent toujours incertaines. Le gouvernement à l’instar de nombreux pays à travers le monde, a pris de nombreuses mesures visant à contenir la propagation de la Covid-19 sur le territoire national. Des mesures coercitives avec des conséquences fâcheuses sur l’activité économique, sur les classes faible et moyenne, sur la vie des populations.



Des mesures jugées « satisfaisantes » par le gouvernement, lequel se vante d’être un « modèle » dans la sous-région en matière de riposte contre la Covid-19. En effet, les chiffres en rapport avec la pandémie de Covid-19 au Gabon restent relativement faibles comparativement à de nombreux pays, le pays. Mais la Covid-19 a tout de même occasionné la mort de 96 personnes en un.