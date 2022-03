Covid-19: plus de 700 millions de FCFA dépensés à Mayena Foods pour la restauration 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si dans notre article intitulé Covid-19: plus de 30 millions dépensés chez le chef O’miel pour la restauration des patients, nous pointions du doigt les dépenses pour le moins farfelu effectué par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la pandémie de covid-19, l’opinion est bien loin du compte concernant lesdites dépenses. Ainsi, on apprend qu‘en matière de restauration, ce sont plus de 700 millions de FCFA qui ont été payés à la structure Mayena Foods.

753 572 249 de FCFA. C’est le montant faramineux inscrit dans un document intitulé « Factures et justificatifs des dépenses covid 19 année 2020 » et publié par le ministère de l’Economie et de la Relance en juin 2021. En effet, ce montant correspond aux coûts des prestations du service traiteur et restauration de Mayena Foods qui exploite le restaurant « Sky Life by Mayena ».

Il faut dire que la publication de ces factures et justificatifs des dépenses ne manque pas de susciter des interrogations au sein de l’opinion. Surtout lorsqu’on compare la qualité des prestations délivrées au patient covid-19 durant cette période. Pour preuve, de nombreux patients ont tout au long de cette crise décrié la qualité de l’alimentation au sein des structures d’accueil des cas covid-19.

La publication de ces éléments de facturation ne manque pas d’ailleurs de susciter des questionnements sur la procédure d’attribution des marchés dans la gestion de ces dépenses. Des informations qui devraient nécessiter des éclaircissements de la part du Comité de plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil) mais aussi du gouvernement.