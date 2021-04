Covid-19: plus de 400 nouveaux cas positifs

Le Comité de pilotage, du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a livré son bilan sur la situation épidémiologique du pays de ce mercredi 31 mars 2021. Ainsi, les chiffres font état de 410 nouvelles contaminations à la Covid-19, portant ainsi le nombre total des cas testés positifs à 19 550.

C’est le dernier bilan du mois de mars. Plus de 400 nouvelles contaminations ont été répertoriées sur l’ensemble du territoire. 8949 prélèvements ont été effectués ces dernières 48 heures et selon le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon, la courbe de contamination est toujours à la hausse.

En février dernier, alors que le gouvernement s’écriait quant au nombre important de nouvelles contaminations enregistrées, le ministre de la Santé laissait entendre que la pandémie était désormais maîtrisée et que le pic de la seconde vague au Gabon avait été atteint. « L’anticipation des mesures de sécurité sanitaires par les plus hautes autorités de l’Etat a permis d’atténuer l’impact de cette seconde vague. Le taux de positivité reste élevé mais se stabilise; ces premiers résultats nous laissent espérer une tendance baissière dans les prochaines semaines », disait-il.

Mais au regard des données régulièrement enregistrées, tout au long du mois de mars notamment, on se rend compte que la Covid-19 n’a pas encore rendu ses armes. Les nouvelles contaminations sont toujours importantes et le pays enregistre toujours une moyenne de 1 décès lié à la Covid-19 par jour. Pour preuve, ce mercredi, le Copil-Coronavirus a rapporté 4 nouveaux décès. On compte tout de même 298 nouvelles guérisons. 90 personnes sont hospitalisées dont 24 en réanimation.