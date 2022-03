Covid-19: plus de 30 millions dépensés chez le chef O’miel pour la restauration des patients

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si pour l’heure le gouvernement peine à rendre public le résultat de l’audit sollicité par le Fonds monétaire international (FMI) sur l’utilisation des 200 milliards de F CFA octroyé au Gabon dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, certaines données rendues publiques par le ministère de l’Economie et de la Relance en juin 2021 peuvent donner un aperçu de certaines dépenses. Ainsi, on apprend que le gouvernement aurait dépensé plus de 30 millions en restauration chez le célèbre chef O’miel.

En effet, dans ce document intitulé « Factures et justificatifs des dépenses covid 19 année 2020 » le gouvernement aurait assuré le paiement de plusieurs centaines de millions pour la restauration non seulement des patients mais aussi du personnel du Comité de plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil).

On apprend donc que le gouvernement se serait attaché les services de plusieurs structures de restauration pour assurer ce service. Des structures peu connues à l’instar d’AMS Restauration, D&D Restauration ou encore Stay Distribution, en passant des structures haut de gamme tel que Mayena Foods avec un total facture avoisinant des centaines de millions, ou le très luxueux King’s Choice Appart Hotel avec une facture réglée à 10 816 000 FCFA ou encore le restaurant Le chef O’miel tenu par le célèbre chef cuisinier éponyme.



D’ailleurs, pour ce dernier selon des factures publiées sur le site du ministère de l’Economie et de la Relance, on apprend que ses services auraient été facturés à un peu plus de 30 millions de FCFA. Chose curieuse toutefois, ces plats de haute gastronomie auraient été destinés aux « patients covid ». Un détail qui ne manquera pas de susciter des interrogations lorsqu’on sait que de nombreux patients ont tout au long de cette crise décrié la qualité de l’alimentation au sein des structures d’accueil des cas covid-19.