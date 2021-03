Covid-19: Perenco Oil & Gas Gabon dépiste près de 500 de ses agents

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la société Perenco Oil & Gas Gabon (POGG) a procédé au dépistage massif de l’ensemble de son personnel et des prestataires de sa base de Port-Gentil. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du plan d’urgence de riposte contre la Covid-19 impulsé par le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, lors d’une mission de travail en février dernier.

Ce sont en effet, 500 agents et prestataires de Perenco Oil & Gas Gabon, premier producteur d’hydrocarbures au Gabon, qui ont bénéficié de cette campagne de dépistage massif, organisée avec le concours des équipes du Comité de pilotage, du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-coronavirus) et de la direction régionale de la Santé.

Une opération qui intervient un mois après la descente du membre du gouvernement à la suite du constat sur l’augmentation exponentielle du nombre de cas de contamination dans la capitale économique. En effet, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong avait souligné la nécessité de mettre en œuvre un plan de dépistage massif pour contenir l’épidémie.

C’est donc sur instruction du ministre de la Santé que cette campagne qui a duré plusieurs jours s’est déroulée. Le gouverneur de la Province de l’Ogooué Maritime, Paul Ngome Ayong, a pour ce faire, effectué le déplacement à la base de Perenco, à Port-Gentil, en vue d’apprécier les efforts fournis par l’opérateur économique dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Au moment où le nombre de nouvelles contaminations à la Covid-19 est toujours haut et plusieurs activités sont plombées par la pandémie, Perenco dit être parvenu à maintenir l’activité sur ses sites et préserver un maximum d’emplois. Un exploit rendu possible grâce à « une combinaison des actions du gouvernement dès le début de la crise et des mesures mises en place », explique Baptiste Breton, directeur général de Perenco Oil & Gas Gabon, lequel a annoncé d’ailleurs la reprise des forages pétroliers en mer.