Covid-19: Paul Mba Abessole fustige le silence des professionnels de la santé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Invité au Canapé rouge de Gabon Media Time diffusé le 22 novembre dernier, l’ancien président du Rassemblement pour le Gabon (RPG) Paul Mba Abessole a livré sa position sur la crise sanitaire liée au covid-19 au Gabon. Selon l’homme politique, les médecins et scientifiques gabonais ne favorisent pas vraiment l’évolution des discussions sur la situation épidémiologique du pays, car trop muets sur ce sujet pour lequel ils devraient être les principaux modérateurs.

Ce n’est pas la première fois que les médecins et la communauté scientifique gabonaise sont interpellés à ce sujet. L’ex Premier ministre Julien Nkoghe Bekale ou l’ancien Vice Président Pierre Claver Maganga Moussavou, pour ne citer que ceux-là, ont déjà fustigé le silence des blouses blanches sur le covid-19. Interrogé, Paul Mba Abessole a rejoint ses concitoyens en critiquant le mutisme des professionnels de la santé.

« Celui qui n’est pas médecin, pour moi n’est pas habilité à parler de l’épidémie, a-il fait savoir. Dans mon entendement, on a jamais entendu parler d’une épidémie où les non médecins se tiennent au haut du pavé pour parler. Au Gabon aucune recherche ne se fait pour permettre aux populations de tenir un langage scientifique », a regretté Paul Mba Abessole. Selon lui, les personnes qui ne sont pas du domaine de la recherche ou de la médecine, ne devraient pas tenir certains discours. « Celui qui n’est pas médecin, pour moi n’est pas habilité à parler de l’épidémie », a-il fait savoir.

Les médecins et les scientifiques étant les figures de proue dans les questions de santé, l’ancien vice-premier ministre estime que leur absence dans les échanges favorise le phénomène d’infodémie auquel on insiste. « Pourquoi ce silence? On entend que des gens qui sont révoltés contre le vaccin, s’est- il interrogé », s’est il interrogé.