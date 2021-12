Covid-19: pas de tests PCR pour accéder aux pharmacies à compter du 15 décembre prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

A partir du 15 décembre 2021, l’accès à certains lieux publics sera conditionné à la présentation d’un test PCR négatif ou d’un carnet de vaccination contre le covid-19, sauf intervention des représentants du peuple. À l’approche de l’entrée en vigueur de cette mesure, le Syndicat des pharmaciens du Gabon (Sypharga) rassure la population. Lors d’un point de presse tenu samedi 27 novembre dernier, l’organisme patronal qui regroupe les pharmaciens du Gabon a déclaré que les pharmacies n’exigeront ni test PCR ni carte vaccinale aux patients.

À l’approche de l’entrée en vigueur de la mesure gouvernementale qui consiste à rendre obligatoire la présentation d’un test PCR négatif ou d’une carte de vaccination contre le covid-19 pour accéder à des lieux publics à compter du 15 décembre prochain, les sites de vaccination accueillent de plus en plus de volontaires à la vaccination. Si les députés ne s’opposent pas à cette mesure, les personnes non vaccinées rencontreront des difficultés d’accès à certains lieux.

A la question de savoir si les pharmacies s’aligneront-elles à cette décision gouvernementale? La réponse est « Non ». Le Syndicat des pharmaciens du Gabon rassure que les pharmacies n’exigeront pas de tests PCR négatifs et cartes de vaccination aux patients. « Pour les populations qui se posaient des questions, à partir du 15 décembre, je ne pense pas qu’en officine on demandera à contrôler qui a un test PCR ou un carnet de vaccination. Nous tenons à rester un service essentiel au service des populations », a déclaré le Dr. Sandrine Itou-Y-Maganga, présidente du Sypharga.

Rappelons qu’à ce jour, la vaccination demeure « fortement recommandée » pour lutter contre le covid-19 en se protégeant des formes graves de la maladie. Plus que 16 jours avant la date du 15 décembre prochain qui marquera sans doute un nouvel élan dans la riposte contre cette crise pandémique qui cristallise depuis deux ans, l’attention des autorités, en dépit de tous les autres maux qui ralentissent le développement du pays.