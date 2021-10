Covid-19: ouverture d’un site de vaccination au Centre d’action sanitaire et sociale Gisèle Ayouné

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 19 octobre 2021 le ministre des Affaires sociales Prisca Koho Nlend a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre le covid-19 au Centre d’action sanitaire et sociale Gisèle Ayouné (Cassga) de Libreville communément appelé Centre médico. Ce site ouvert avec le concours de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) accueillera donc les volontaires à la vaccination.

C’est en présence du ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, du directeur général de la CNSS Patrick Ossi Okiri que le ministre des Affaires sociales a procédé au lancement officiel de ce nouveau site de vaccination contre le covid-19 à Libreville. Un site supplémentaire qui constitue le 29ème centre de vaccination anti covid-19 ouvert dans la capitale.

Ce site devrait donc pouvoir booster les activités de vaccination, mais aussi améliorer le taux de couverture vaccinale complète qui s’établit à ce jour à 9,04%, selon le Copivac. « L’ajout de cette mesure préventive aux activités menées par le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) depuis le début de la pandémie s’aligne à la politique du chef de l’Etat en matière de lutte contre la propagation du covid-19 et de ses différents variants », a indiqué Patrick Ossi Okiri.

La prise de rendez-vous pour la vaccination est d’ores et déjà possible au Cassga. Le site devrait fonctionner du lundi au vendredi à partir de 9 heures. Pour rappel, à ce jour, on compte 91 802 personnes complètement vaccinées avec les deux doses recommandées contre 121 755 ayant reçu une dose de vaccin. L’objectif de vacciner au moins 50% de la population totale est encore loin des attentes du gouvernement.