Covid-19: Ossouka Raponda fait le point de l’allègement des mesures restrictives à Ali Bongo

Ce mardi 20 octobre 2020, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais du bord de mer le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda qu’accompagnait le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong. Il était question au cours de cette entrevue de faire le point au président de la République de la situation épidémiologique de la Covid-19.

Cette audience qui intervient au lendemain de l’annonce de la phase 2 d’allègement des mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19 a permis à Rose Christiane Ossouka Raponda de faire le point desdites mesures au chef de l’Etat. Dans la foulée, le Premier ministre a présenté le dispositif de contrôle mis en place pour veiller au respect de ces différentes mesures par les populations, et les différentes sanctions prévues par la loi en cas de non-respect de celles-ci.

Il faut souligner qu’en matière de riposte contre la Covid-19, le Gabon est cité car ayant réussi à inverser la courbe des contaminations. En effet, sur près de 210 000 tests réalisés, le Gabon compte à ce jour 8884 cas testés positifs, pour 8452 guérisons et 54 décès. Cependant, le gouvernement invite les populations à veiller au maintien des gestes barrières afin de repousser efficacement la pandémie sur l’étendue du territoire national.

Tout en saluant l’action du gouvernement, Ali Bongo Ondimba a instruit Rose Christiane Ossouka Raponda a mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer une meilleure protection sécuritaire et sanitaire aux populations d’une part, et d’œuvrer à la reprise progressive des activités économiques et sociales les plus essentielles d’autre part. « Je ne reculerai devant aucune décision pour protéger les Gabonais(es), en particulier sur le plan de la santé », a-t-il martelé sur son compte Facebook.