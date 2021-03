Covid-19: Ossouka Raponda en visite dans 3 centres de vaccination

Ce lundi 22 mars 2021, dans le cadre du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a procédé à la visite de 3 des centres retenus pour accueillir ladite opération. Il était primordial pour le chef du gouvernement de s’enquérir de l’état d’avancement de la campagne de vaccination et surtout du circuit du patient dans ces différentes structures sanitaires.

C’est en compagnie du ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong que le chef du gouvernement a procédé à la visite de 3 des 114 centres prévus dans le cadre de la vaccination contre le coronavirus. Une descente qui est intervenue quelques heures seulement après la remise au chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba du Plan national de vaccination.

Ainsi, Rose Christiane Ossouka Raponda a visité tour à tour les centres hospitaliers universitaires de Libreville (CHUL), d’Owendo (CHUO) et de la fondation Jeanne Ebori afin de s’assurer de la faisabilité des choses. « Je souhaitais m’assurer que tout était fin prêt, pour accueillir les populations, ce qui est le cas », a-t-elle déclaré.

Occasion pour elle de réitérer, une fois de plus, sa volonté de se faire elle-même vacciner contre la Covid-19. « A l’instar du Chef de l’Etat et de l’ensemble des membres du gouvernement, je me ferai moi-même vacciner dans les prochains jours », a-t-elle martelé, tout en rappelant la nécessité pour les populations de procéder à la vaccination.