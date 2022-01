Covid-19: Omicron devrait générer des variants plus puissants selon l’OMS

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé ce mardi 4 janvier 2022 que la multiplication des cas d’Omicron dans le monde pourrait accroître le risque d’apparition d’un nouveau variant plus dangereux. Selon une responsable des situations d’urgence à l’OMS qui s’est confiée à l’Agence France Presse (AFP), plus Omicron se répand, plus il se transmet, plus il se réplique et plus il est susceptible de générer un nouveau variant dans le monde.

Le nouveau variant Omicron semble être moins pathogène que le variant Delta et a fait naître l’espoir que la pandémie pourrait être surmontée. Pourtant, sa fulgurante propagation pourrait avoir comme conséquence l’émergence d’une nouvelle souche, cette fois plus dangereuse, a prévenu l’Organisation mondiale de la Santé.

En effet, la responsable des situations d’urgence à l’OMS, Catherine Swallwood, a indiqué que « Plus Omicron se répand, plus il se transmet et plus il se réplique, plus il est susceptible de générer un nouveau variant ». Selon elle, la résurgence du nombre de nouvelles contaminations au covid-19 imputables au variant Omicron pourrait constituer une menace plus importante à l’avenir. « Le monde est dans une phase très dangereuse », a-t-elle mis en garde.

Selon l’AFP, plusieurs pays européens sont actuellement menacés d’une crise hospitalière due à la vague d’Omicron. Le Royaume-Uni a annoncé mardi dernier avoir recensé plus de 200 000 nouveaux cas quotidiens. En France les restrictions se multiplient suite à l’explosion des contaminations. Au Gabon, le gouvernement a ouvert la voie à l’importation du variant Omicron dans le pays, en augmentant de 2 à 5, la fréquence des vols internationaux par compagnie aérienne.