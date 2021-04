Covid-19: Nkoghe Bekale invite le gouvernement a une communication proactive sur le vaccin

Alors que le gouvernement a déployé depuis le 23 mars dernier son plan national de vaccination contre la Covid-19 avec déjà un peu plus de 5 000 personnes ayant reçu le vaccin développé par le laboratoire Synopharm, dans l’opinion le doute subsiste quant à l’innocuité dudit vaccin. Une situation qui pour l’ancien Premier ministre Julien Nkoghe nécessite la mise en œuvre par le gouvernement d’une communication plus active susceptible de convaincre les plus sceptiques.

C’est au cours de l’émission Le Canapé Rouge diffusée sur Gabon Media Time le jeudi 15 avril 2021 que le député du 1er arrondissement de Ntoum a exprimé son point de vue sur le lancement récent de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Occasion d’ailleurs pour lui de révéler que lui-même s’est fait vacciné assurant donc n’avoir pas eu d’effet secondaire. « Je me porte très bien, la preuve je vais faire ma deuxième dose pour avoir une efficacité au moins à 90% », a-t-il indiqué.

Interrogé sur le la réticence observée chez les populations, l’ancien chef du gouvernement s’est voulu rassurant sur la non-dangerosité du vaccin. Ainsi, Julien Nkoghe Bekale a indiqué que les « populations n’avaient à se méfier » avouant d’ailleurs qu’il y a certes un « déficit en communication » mais que le vaccin était à l’heure actuelle le meilleur moyen d’endiguer la propagation du virus.



Face au doute qui subsiste quant à l’efficacité du vaccin, l’ancien Premier ministre a suggéré que « le ministère de la Santé, le corps médical, les médecins surtout ceux qui sont en charge de la pharmacovigilance montent au créneau pour expliquer les bienfaits de cette vaccination ». « Je pense que le ministère et le gouvernement gagneraient à mener cette campagne parce que ça ne sert à rien de dire aux gens d’aller vous faire vacciner sans leur expliquer les bienfaits de la vaccination », a relevé Julien Nkoghe Bekale.