Covid-19: Mouguiama Daouda annonce des exclusions des élèves en cas de non-port de masque

A l’issue de la conférence gouvernementale sur la situation épidémiologique de la Covid-19, le ministre de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, Pr. Patrick Mouguiama-Daouda a annoncé une batterie de mesures dites drastiques pour refréner la hausse vertigineuse de cas positifs. Au nombre de celles-ci, l’exclusion systématique pour tous les élèves surpris dans l’enceinte d’un établissement scolaire sans masque.

Face à l’incivisme constaté au sein des établissements scolaires, le ministre de tutelle a décidé de sortir l’artillerie lourde vis-à-vis de ce qu’il identifie comme des “indélicats”. En effet, le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda a annoncé des sanctions ciblées à l’encontre des élèves pris en flagrant délit de non-port de masque. En l’occurrence, l’exclusion systématique.

Une énième trouvaille du membre du gouvernement qui risque fort de faire jaser plus d’un. Et ce, d’autant plus qu’aucune mesure d’accompagnement n’a été prise, la distribution des masques et les protocoles sanitaires censés être mis en place ne se limitant qu’à des effets d’annonce.

Joyce Marla Djokounda

Stagiaire