Covid-19: moins d’une dizaine de cas en réanimation, retour progressif à la normale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a livré la situation épidémiologique du pays au weekend écoulé. De celle-ci, il ressort que le pays a officiellement comptabilisé 34 nouveaux cas positifs sur 2 734 tests réalisés, 08 personnes admises en réanimation, entre autres.

Le Gabon a enregistré 34 nouvelles contaminations au covid-19 en 72 heures, soit du vendredi 3 au dimanche 5 décembre 2021. Le nombre de nouvelles contaminations est à la baisse, tout comme le nombre de patients en réanimation.

En effet, selon le dernier point épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon, rendu public lundi soir, la pression dans les services d’hospitalisation continue de baisser avec un solde de 24 malades hospitalisés dont 8 admis en réanimation pour détresse respiratoire.

Tout comme les nouvelles contaminations, les hospitalisations et les réanimations, le nombre de décès imputables au covid-19 est en baisse (1). Gageons que le gouvernement saura oeuvrer pour maintenir cette dynamique en renforçant la surveillance épidémiologique aux portes d’entrée du pays pour prévenir tout risque d’importation du nouveau variant Omicron, jugé « préoccupant » par l’OMS et déjà présent dans de nombreux pays dont la France et le Sénégal.