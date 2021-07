Covid-19: moins d’une cinquantaine de cas positifs sur près de 10 000 personnes testées

Selon le bilan du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), ce mercredi 30 juin 2021, la situation épidémiologique du Gabon recense seulement « 47 nouveaux cas positifs 9 524 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0.4% sur l’ensemble du territoire national ».

L’information a été rendue publique par le Copil-Coronavirus. Les chiffres présentés ce mercredi 30 juin dernier font état de 47 nouveaux cas positifs au covid-19. La surveillance épidémiologique a dans son communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time enregistré au total 25 054 cas positifs sur le territoire.

En ce qui concerne la prise en charge, le Copil-Coronavirus « a enregistré 15 personnes hospitalisées dont 09 en réanimation pour détresse respiratoire, 69 nouvelles guérisons et 00 nouveau décès », a précisé le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon.

Le vendredi 25 juin dernier, le Copil-Coronavirus faisait état de 26 nouveaux cas positifs sur 5 662 prélèvements. Le lundi 28 juin, le bilan épidémiologique a comptabilisé 23 nouveaux cas positifs sur 5 816 tests réalisés. Ce mercredi 30 ce bilan recense 47 nouveaux cas sur 9 524 tests réalisés. Malgré ce nombre de contaminations pas très stable, le nombre de cas actifs, lui, est passé de 188 à 166 en 2 jours. Soit une diminution de 22 cas.

Une tendance baissière de plus en plus perceptible au fil des semaines et qui avait d’ailleurs poussé le numéro 1 gabonais à alléger certaines mesures au covid-19 le 28 mai dernier. Avec ces chiffres qui indiquent la maîtrise de la pandémie dans notre pays par les autorités, le gouvernement pourrait poursuivre l’allègement des mesures avec par exemple la levée totale du couvre-feu qui pourrait permettre à plusieurs de véritablement reprendre leurs activités.