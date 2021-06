Covid-19: moins de 400 cas actifs à Libreville

La décrue de la courbe des cas actifs au Coronavirus se poursuit. Et pour preuve, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a annoncé dans son bilan du vendredi 11 juin 2021 que le pays recense moins de 400 cas actifs à Libreville plus précisément 383 cas.

En effet, si la surveillance épidémiologique assurée par le Copil-Coronavirus a précisé dans son communiqué daté du vendredi 11 juin 2021 a annoncé 17 nouveaux cas positifs « pour un total de 17 118 cas confirmés », le nombre de cas actifs connaît peu à peu une baisse. A cette date, le pays compte 839 cas dont 383 dans la capitale Libreville.

C’est un pas de plus dans la marche vers la victoire face au Coronavirus. Au fil des semaines, le Gabon observe une légère tendance baissière des cas de contamination. Dans la ville de Libreville, le lundi 07 juin 2021 le Copil-Coronavirus enregistrait jusqu’à 819 cas actifs. Au mercredi 09 juin, la ville était à 596 cas jusqu’à ce vendredi 11 juin où elle recense 383 cas actifs.

Concernant la prise en charge au Gabon, 33 personnes sont hospitalisées dont 17 patients en réanimation pour détresse respiratoire. Aucun décès n’a été enregistré et 258 personnes sont déclarées guéries à ce jour. Au total, sur les 839 236 tests réalisés, le Copil-Coronavirus enregistre 24 736 cas positifs, dont 839 cas actifs, 23 741 guérisons et 156 décès.