Covid-19: moins de 1000 cas actifs à Libreville

Depuis quelques semaines, on assiste inexorablement à une décrue de la pandémie de covid-19. La preuve avec le nombre de cas actifs recensés par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) qui s’élève à 1 622 cas actifs avec 966 recensés à Libreville. Une baisse de 164 cas actifs en moins de 48 heures qui démontre la maîtrise de la pandémie par les autorités sanitaires et doit interpeller les populations quant au maintien du respect des mesures de riposte.

La surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a précisé dans son communiqué daté du vendredi 02 juin 2021, parvenu à Gabon Media Time que « sur les 5 044 tests réalisés, nous avons enregistré 56 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 1.1% ».

Libreville totalise 37 nouveaux cas positifs sur 4 550 prélèvements. Ce qui porte à 966 le nombre de cas actifs dans la province de l’Estuaire. Sur l’ensemble du territoire, ce sont 1622 actifs que comptabilisent les services du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon dont 07 dans la ville de Port-Gentil et aussi à Lambaréné, dans la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, 03 dans l’Ogooué Ivindo et 02 dans la Ngounié.

Concernant la prise en charge des personnes atteintes par le Coronavirus, 36 personnes sont hospitalisées, 17 patients sont en réanimation. Un seul nouveau décès a été enregistré à Libreville et 329 personnes sont déclarées guéries sur les 48 dernières heures. Depuis le début de la pandémie, sur les 821 940 prélèvements, le Gabon enregistre 24 591 cas testés positifs dont 22 815 guéris et 154 décès.