Covid-19: mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation au Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 29 au 30 septembre 2022, les experts du suivi et d’évaluation du Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont accompagné pendant deux jours à travers des pratiques et des partages d’expériences selon le protocole “sensemaking”, les acteurs du Copil, du Copivac et représentants de la société civile. Une rencontre qui vise l’élaboration d’une documentation des activités de riposte contre la covid-19 au Gabon.

Il s’est agi pour les acteurs de la lutte contre la Covid-19, à travers cette initiative de renforcement des capacités nationales en matière de suivi et d’évaluation participatif et multisectoriel des activités de riposte à la Covid-19, de définir et appliquer un ensemble d’indicateurs nationaux spécifiques pour servir de base au suivi et évaluation des activités prévues dans la riposte à la Covid-19 et aux fins de plaidoyer transparence et redevabilité auprès des bailleurs de fonds et autres partenaires impliqués dans la riposte.

En effet, des normes de suivi et d’évaluation bien connues ont été utilisées pour la mise en œuvre du cadre, à savoir les ressources humaines, la collecte et les sources des données, le traitement, l’analyse et la synthèse, la production de communications et de rapports.« La documentation permet de montrer les efforts qui ont été déployés à tous les niveaux dans la riposte contre la Covid-19. Le Gabon est classé parmi les bons élèves en termes de riposte contre la Covid-19, eu égard à l’impact social, économique et sécuritaire ››, a indiqué le représentant Résident de l’OMS au Gabon, Dr. Magaran Monzon Bagayoko.

Pour rappel, le recueil de gestion de l’information tirant sa substance de tous les aspects du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire et accordant une place centrale à la collecte des données, au suivi-évaluation et à la responsabilisation, vise à évaluer l’exécution et les progrès de la riposte au niveau national et régional, à l’aune des plans nationaux et des efforts de riposte engagés au Gabon ainsi que du Plan stratégique de préparation et de riposte de l’OMS à la Covid-19.