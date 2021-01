Covid-19: Matha annonce des sanctions contre les personnes réfractaires aux mesures barrières

C’est au cours de la conférence de presse qu’il a animée conjointement avec le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong ce mardi 12 janvier 2021 que le ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha a tenu une fois de plus à interpeller les populations sur le constat d’un relâchement dans le respect des mesures barrières. Il a profité de cette occasion pour annoncer la prise de sanctions pour les contrevenants aux mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Si d’entrée de jeu le membre du gouvernement a tenu à rappeler les mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du virus et « dont l’efficacité n’est plus à démontrer », il a indiqué que l’augmentation des cas observée ces dernières semaines a de quoi inquiéter. C’est dans cette optique que Lambert Noël Matha a tenu une fois de plus à faire preuve de pédagogie en invitant les populations à faire preuve de responsabilité.

Face à ce qu’il considère comme des comportements inciviques, le ministre de l’Intérieur a annoncé que les Forces de défense et de sécurité s’atteleront désormais à faire respecter scrupuleusement les mesures barrières. « La phase de sanctions va suivre pour faire face au relâchement, à l’insouciance et à l’incivisme dont font montre beaucoup de nos compatriotes », a martelé Lambert Noël Matha.



Rappelons que pour enrayer la propagation de la pandémie, le gouvernement a pris plusieurs mesures. Il s’agit entre autres de la limitation à 30 personnes pour les rassemblements, le couvre-feu qui court de 22 heures à 5 heures du matin, le port systématique et obligatoire du masque ou encore le respect de la distanciation physique.