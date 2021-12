Covid-19: l’Union nationale invite le gouvernement à revoir sa stratégie

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué signé de son secrétaire exécutif adjoint chargé des organisations de la société civile Sosthène Nguema Nguema que l’Union nationale a tenu à réagir à l’appel à la journée ville morte observée ce mercredi 15 décembre 2021. Occasion pour cette formation politique de féliciter les populations pour l’observation de ce mouvement mais surtout d’inviter le gouvernement à revoir sa copie dans sa stratégie de lutte contre le covid-19.

Le succès de la journée ville morte lancée à la demande de la société civile n’a pas manqué de susciter des réactions au sein de la classe politique gabonaise. La première en date est celle de l’Union nationale présidée par Paulette Missambo qui a tenu à « féliciter les Gabonais qui ont unanimement et massivement » observé cette journée ville morte.

C’est par la voix de son secrétaire exécutif adjoint que la formation politique a relevé que l’observation de cette journée par les populations est la preuve du « rejet de la politique incohérente et liberticide que le gouvernement tente de leur imposer sous le fallacieux prétexte de la gestion d’une pandémie ».

Face à cette propension du gouvernement à ignorer les attentes des populations, l’UN a invité le gouvernement à revoir sa copie. « L’Union nationale invite le gouvernement à réajuster sa stratégie de lutte contre la covid-19. Cela passe inévitablement par l’abandon du copié-collé, du passage en force, de la menace et de l’intimidation pour emprunter la voie plus réaliste et plus responsable de la concertation avec les forces vives de la Nation », a martelé Sosthène Nguema Nguema.