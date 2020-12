Covid-19: l’Unicef offre des équipements sanitaires à plus de 700 établissements gabonais

C’est dans le cadre de son projet d’appui en eau, hygiène et assainissement, mesures de prévention et de lutte contre les infections dans les milieux scolaires en collaboration avec la Banque mondiale que l’Unicef s’est engagé à offrir à près de 757 établissements du Gabon des équipements d’hygiène. Un don qui devrait permettre aux élèves et aux enseignants ainsi qu’aux personnels administratifs de ces écoles de poursuivre la scolarité dans les conditions requises pour la riposte contre la Covid-19.

C’est le ministre en charge de l’Education nationale, le Pr. Patrick Mouguiama Daouda qui a procédé, ce vendredi 4 décembre 2020, à la remise officielle et symbolique de ce dispositif sanitaire dans l’enceinte de l’école publique de Malibé 1, dans la commune d’Akanda. Des équipements qui selon l’Unicef ont également été distribués dans 757 établissements scolaires répartis sur l’ensemble du pays.

Il s’agit des stations de lavage de mains, des produits d’hygiène des mains, de nettoyage, de gestion des déchets, de contrôle de qualité d’eau et de protection individuelle. Une dotation qui devrait servir à 450 000 élèves, enseignants et personnels administratifs sur l’ensemble du pays.

« On a parfois l’impression que dans certains établissements, une fois que les choses sont installées plus rien ne se fait. Il faut accorder du temps dans les salles de classe, il faut accorder quelques minutes chaque matin pour rappeler aux enfants, aux enseignants, aux personnels, l’importance du respect des mesures de sécurisation sanitaire », a exhorté le Pr. Patrick Mouguiama Daouda. Gageons à présent que les bénéficiaires en feront bon usage.