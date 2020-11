Covid-19: l’Unesco publie son guide de politiques pour les industries créatives plus résilientes

La pandémie de Coronavirus a mis à mal les acteurs du secteur culturel, entraînant de nombreux désagréments sur ses différentes filières. L’Unesco dans son nouvel ouvrage intitulé « La culture en crise: Guide de politiques pour un secteur créatif résilient » proposé aux gouvernements, vient fournir des orientations pratiques pour améliorer efficacement les politiques en faveur des industries créatives face à la crise sanitaire actuelle.

En avril dernier, alors que les pays recensaient les premiers impacts de la Covid-19 sur différents secteurs d’activité, l’Unesco avait lancé le mouvement ResiliArt pour inviter les artistes et professionnels de la culture du monde entier, y compris ceux du Gabon, à partager leurs vécus et proposer des recommandations pour aider le secteur culturel à faire face à la crise sanitaire. Ce brainstorming, entre autres, a notamment permis à la branche onusienne pour l’éducation, la science et la culture, de collecter des informations, des bonnes pratiques venant de différents pays, en vue de proposer des pistes de solution pour rendre les industries créatives plus résilientes.

Comme résultat tangible, un ouvrage, « La culture en crise: Guide de politiques pour un secteur créatif résilient ». À travers cet ouvrage, l’Unesco vient donner une vue d’ensemble sur les mesures d’urgence adoptées par les Etats pour soutenir les travailleurs, les institutions et les industries de la culture. Il se présente comme un outil pour renforcer la résilience du secteur en y apportant des conseils pratiques aux décideurs pour que les industries culturelles et créatives soient pris en compte dans les plans de relance économique et sociale.

« La culture en crise: Guide de politiques pour un secteur créatif résilient », propose 3 axes d’intervention majeurs à savoir: le soutien direct aux artistes et professionnels de la culture, l’aide aux filières des industries culturelles et créatives, le renforcement de la compétitivité des industries culturelles et créatives. L’ouvrage est disponible sur la bibliothèque de l’Unesco en ligne ICI.