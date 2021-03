Covid-19: l’UE aux côtés du Gabon dans la lutte contre la pandémie

La délégation de l’Union européenne et ses Etats membres sous la bannière « Team Europe (équipe Europe) » ont lancé le 26 février dernier, La campagne COVID-19 OUT!. Une campagne de soutien à la riposte du gouvernement pour renforcer la pratique des mesures barrières auprès des populations.

Cette campagne de sensibilisation qui va s’étendre sur 45 jours, en appui au plan de lutte et de riposte du gouvernement gabonais, a pour objectif de renforcer la sensibilisation et la pratique des mesures barrières auprès des populations pour contenir la pandémie. Une initiative qui arrive à point nommé surtout où le pays connaît une forte progression des contaminations, avec en toile de fond la détection d’un cas porteur du variant britannique.

Ainsi, la campagne s’articule autour d’affiches et capsules vidéos, visant le grand public à travers 4 groupes cibles représentatifs. On note les mères de famille, les élèves et étudiants, les sportifs et le grand public en général. L’objectif étant de vulgariser les gestes barrières en vigueur et d’amener les populations, en l’occurrence les groupes cibles à se les approprier.

« COVID-19 OUT! s’appuie notamment sur l’importance de la prévention en cette phase de résurgence de la pandémie en encourageant les populations à ne pas baisser les bras et à s’approprier les gestes barrières préconisés pour contenir la pandémie », a indiqué Rosario Bento Pais, ambassadeur de l’UE au Gabon.



Dans cet élan de solidarité de l’UE et ses Etats membres comme l’indique leur slogan « Ensemble on est plus forts », Rosario Bento Pais nourrit l’espoir que cette campagne de sensibilisation, grâce à l’implication de tous, « trouve l’écho favorable escompté » et contribue positivement à la lutte contre la pandémie.