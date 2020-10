Covid-19: l’Udere salue la reconduction de l’état d’urgence sanitaire

Si dans l’opinion, la prorogation de l’état d’urgence a été perçue de manière négative du fait de son impact sur la vie économique et sociale, certains acteurs politique ont salué cette décision. C’est le cas du président de l’Union démocratique et républicaine (Udere) Victor Missanda, qui au cours d’une déclaration rendue publique ce mercredi 07 octobre 2020, a réaffirmé son soutien aux mesures prises par le gouvernement qui pour lui contribuent à préserver la vie des Gabonais.

Cette reconduction qui rentre dans le cadre des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid 19 sonne selon le leader de l’Udere comme un moindre mal. Il en tient pour preuve « la remontée exponentielle de la pandémie de covid 19 dans plusieurs pays du monde », qui fait peser au Gabon des risques de résurgence de la pandémie.

Ainsi, Victor Missanda a tenu à rappeler que « la prorogation des mesures gouvernementales ne vise qu’un seul objectif, celui de maintenir et ramener à zéro le taux de prévalence et éviter une nouvelle vague de contaminations » dans le pays. « Si depuis plusieurs semaines, les indicateurs de suivi épidémiologique dans notre pays présentent un taux de contamination maintenu à la baisse, le Gabon ne saurait prendre le risque de lever le pied et exposer les populations au véritable danger qui pourrait conduire à une catastrophe sanitaire dans notre pays », a-t-il martelé.

Par ailleurs, balayant d’un revers de la main les allégations sur le fait que ces mesures auraient été prises par le gouvernement pour restreindre les libertés fondamentales, Victor Missanda et les siens ont salué leur mise en oeuvre indiquant qu’elles « devraient plutôt être perçues comme une véritable prise de conscience et de responsabilité du président de la République Ali Bongo Ondimba, à l’endroit de ses citoyens ».