Covid-19: Lucie Milebou suggère l’introduction du test salivaire dans les établissements scolaires

Profitant de son allocution lors de la 1ère session ordinaire de la 5ème législature du Sénat, la présidente de cette institution Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou a tenu à émettre quelques recommandations dans la gestion de la crise de la Covid-19. Au nombre desdites recommandations l’introduction des tests salivaires en milieu scolaire pour faciliter le diagnostic du virus au sein des établissements.

Cette sortie de la présidente du Sénat intervient dans un contexte de recrudescence de cas positifs dans plusieurs établissements scolaires. C’est donc suivant cette observation qui suscite des inquiétudes auprès des parents que Lucie Milebou a invité le gouvernement de Rose Christiane Ossouka Raponda et plus particulièrement l’équipe scientifique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus au Gabon (Copil) à réfléchir à l’introduction « des tests salivaires en milieu scolaire ».

Il faut dire que ce type de test a déjà fait ses preuves dans d’autres cieux, notamment en France. En effet, des tests salivaires ont été introduits par le ministère de l’Education de ce pays pour garder les écoles ouvertes et assurer un meilleur suivi de l’épidémie de Covid-19 en milieu scolaire.



L’un des avantages que présente ce type de test, il n’est pas invasif pour le patient, à l’inverse du test nasopharyngé où un écouvillon est introduit dans la cavité nasale. Ici, les élèves sont invités à cracher dans un flacon sec et stérile fourni par le laboratoire en charge de l’analyse. « Cela permettrait d’isoler assez tôt des élèves porteurs de virus, et le cas échéant, de mettre en quarantaine des salles de classe à la place de tout un établissement », relève la présidente du Sénat.