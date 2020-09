Covid-19: Lucie Milebou plaide pour le maintien des mesures d’accompagnement

Ce mardi 01 septembre 2020 s’est ouverte au palais Omar Bongo Ondimba la deuxième session ordinaire de l’année 2020. Occasion pour la présidente de cette institution Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou d’aborder la question de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a eu un impact indéniable sur l’économie nationale, d’où son appel au maintien des mesures d’accompagnement prises par le gouvernement.

C’est en présence du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et du président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi que s’est ouverte ce jour la deuxième session ordinaire de l’année 2020. Une cérémonie organisée conformément à l’article 41 qui dispose que « La seconde session s’ouvre le premier jour ouvrable de septembre et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de décembre ».

Lors de son discours de circonstance, la présidente du Sénat, tout en saluant la nomination d’une femme à la primature, preuve de l’engagement du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba en faveur de la femme, est longuement revenue sur la situation socioéconomique du Gabon marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou a relevé que cette crise a « aggravé les problèmes socio-économiques, creuser les inégalités et entraîné la détresse chez bon nombre de compatriotes ».

Occasion pour la présidente de cette institution de se faire le porte-parole des populations dont nombreux « espèrent un maintien des mesures d’accompagnement, que le gouvernement, a bien voulu prendre, pour soulager, un tant soit peu, leurs difficultés quotidiennes, tant que les restrictions de déplacement et de reprise de toutes les activités pourvoyeuses de revenus, ne seront pas levées ».

Par ailleurs, concernant la crise sanitaire en elle-même, Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou a salué les résultats engrangés dans la riposte contre cette pandémie. Elle en tient pour preuve, l’appropriation par la majorité des populations des mesures barrières, invitant toutefois à la « prudence, au courage, et à une intelligence solidaire, pour continuer à lutter contre sa propagation ».