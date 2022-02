Covid-19: l’OMS table sur la fin de la pandémie en 2022 si 70% de la population mondiale est vaccinée

Ecouter cet article Ecouter cet article

En visite dans les laboratoires de la société de biotechnologie Afrigen basée en Afrique du Sud, qui a fabriqué le premier vaccin à ARN messager contre le Covid-19 en Afrique, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS a laissé entendre que la phase aiguë de la pandémie de Covid-19 prendra fin cette année si l’objectif de 70% de la population mondiale vaccinée est atteint. À l’heure actuelle près de 53 % de la population mondiale est entièrement vaccinée, dont seulement 11% en Afrique, selon l’OMS.



« Nous tablons sur une fin de la phase aiguë de la pandémie cette année, à la condition bien sûr que 70% de la population mondiale soit vaccinée d’ici le milieu de l’année, vers juin ou juillet », aurait déclaré à la presse Tedros Adhanom Ghebreyesus, en visite en Afrique du Sud. Et le patron de l’OMS d’ajouter « C’est entre nos mains (…) C’est une question de choix ».

À l’heure actuelle, près de 53 % de la population mondiale est entièrement vaccinée selon des données de l’OMS qui soulignent par ailleurs une couverture vaccinale très hétérogène selon les régions. Avec plus de 60% du taux de couverture complète en Europe, selon Eurovaccination, de nombreux européens, optimistes, ont annoncé la fin de nombreuses restrictions adoptées dans le cadre de la pandémie de covid-19 et un retour à la vie normale en ce mois de février. On parle par exemple de la France, de l’Angleterre ou de la Suède.

En Afrique par contre, seules 11% de la population du continent est vaccinée. L’OMS a indiqué que « l’Afrique doit multiplier par six la vaccination contre la Covid-19 pour atteindre l’objectif de 70 % fixé pour mi-2022 ». Une échéance qui semble toutefois irréalisable au regard de la tendance sur le continent. Un état de fait qui a par ailleurs amené l’épidémiologiste camerounais, le Pr. Yap Boum, représentant du réseau de recherche Épicentre, a plaidé pour une riposte à la pandémie adaptée aux réalités locales.