Covid-19: l’OMS offre au Gabon du matériel de séquençage

Dans le cadre de la riposte sanitaire contre le covid-19, le ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a réceptionné, le mardi 09 novembre 2021, des mains du représentant résident de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Dr. Magaran Monzon Bagayoko, du matériel de séquençage. Cette dotation devrait donner un coup d’accélérateur à la surveillance épidémiologique et la détection de nouveaux variants de covid-19 au Gabon.

L’OMS dote le Gabon d’équipements de séquençage (l’étude des caractéristiques génétiques d’un virus) dans le cadre de la veille génomique des nouveaux variants de Covid-19. Ces nouveaux équipements au bénéfice du laboratoire Pr. Daniel Gahouma et un des Centres hospitaliers universitaires de Libreville, devraient permettre de renforcer le suivi de l’évolution épidémiologique en détectant la présence de nouveaux variants de SARS-CoV2 dans le pays.

L’OMS estime que la qualité des réseaux de surveillance épidémiologique est déterminante pour la détection précoce des nouveaux variants en Afrique à mesure que la pandémie évolue. « (…) A mesure que l’urgence se précise avec l’émergence de nouveaux variants, les pays africains doivent développer leurs propres capacités de séquençage », a expliqué la virologue Hieronyma Nelisiwe Gumede-Moeletsi du bureau africain de l’OMS, dans un communiqué repris par le média français Le monde.

Pour rappel, cette dotation s’inscrit dans le cadre du projet de préparation et de riposte stratégique au covid-19 de la Banque mondiale. Après le renforcement du Centre de recherches médicales de Lambaréné (CERMEL) et celui du Centre interdisciplinaire de recherches médicales de Franceville (CIRMF), c’est autour des laboratoires des structures de santé le Libreville susmentionnées de renforcer leurs capacités de surveillance épidémiologique et génomique. Le gouvernement avait indiqué en mars dernier, par la voix de son ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, vouloir constituer un consortium de laboratoires disposant d’équipements fonctionnels de séquençage de la Covid-19.