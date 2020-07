Covid-19: l’OMS intègre la médecine traditionnelle dans son plan de riposte

Longtemps restée dubitative sur l’usage de la médecine traditionnelle dans la riposte contre le nouveau coronavirus, l’Organisation mondiale de la santé est en passe de revoir sa position. En effet, alors que les grands laboratoires du monde sont lancés dans la recherche d’un vaccin, l’OMS a décidé d’explorer la médecine traditionnelle. Un Comité africain d’experts OMS sur la médecine traditionnelle a été créé pour aider à concevoir des essais cliniques sur les thérapies d’origine africaine, rapporte Le nouvel Afrik.

Voilà une information qui viendra ravir les praticiens de la médecine traditionnelle, laquelle est de plus en plus sollicitée par les populations africaines dans le traitement de la Covid-19. L’OMS admet d’ailleurs avoir reconsidéré son opinion sur cette forme de médecine du fait qu’elle est utilisée par environ 80 % de la population africaine. « L’intérêt pour la médecine traditionnelle en tant que traitement potentiel contre la Covid-19 est croissant en Afrique », a soutenu le Dr. Moatshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

En effet, avec le soutien du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Africain), l’OMS a mis en place un Comité consultatif d’experts. Celui-ci sera « chargé de fournir un soutien et des conseils scientifiques indépendants aux pays sur la sécurité, l’efficacité et la qualité des thérapies de médecine ». Il viendra pas ailleurs en appui aux pays qui souhaiteront mener des essais cliniques de médicaments traditionnels en conformité avec les normes internationales.

Longtemps proscrites du protocole thérapeutique les milliers de plantes dont dispose le continent devront officiellement intégrer la riposte contre la Covid-19. Une situation qui selon l’OMS facilitera notamment l’enregistrement des médicaments issus de la pharmacopée jugés « sûrs et efficaces ».