Covid-19: l’OMS homologue en urgence le vaccin Synopharm

Le vendredi 07 avril 2021, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé que l’homologation d’urgence avait été donnée au vaccin anti-Covid chinois Sinopharm. Ce dernier est le sixième à avoir été homologué et le premier vaccin chinois reconnu par l’organisme international.

C’est sur le site internet de l’organisme que l’annonce a été faite. Le comité d’experts vaccinaux de l’OMS a recommandé Sinopharm aux différents pays souhaitant en faire usage. Il devient ainsi le premier vaccin chinois à recevoir le feu vert de l’agence sanitaire des Nations unies pour les personnes de 18 ans et plus.

Ainsi, le vaccin Sinopharm devient le sixième à avoir l’approbation de l’OMS. L’organisation a déjà homologué le vaccin de Moderna, celui de Pfizer-BioNTech, les deux sérums AstraZeneca fabriqués en Inde et en Corée du Sud et celui de Johnson & Johnson, appelé Janssen. Les discussions pour l’homologation d’un second vaccin chinois, le Sinovac, sont en cours.

Cette procédure aide les pays qui n’ont pas les moyens de déterminer d’eux-mêmes l’efficacité et l’innocuité d’un médicament à avoir plus rapidement accès à des thérapies. Aussi, il permettra au système Covax, mis en place par l’OMS et ses partenaires notamment l’Alliance mondiale pour les vaccins, la vaccination Gavi et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies de distribuer des vaccins contre la Covid-19 dans les nations défavorisées, de pouvoir envisager de disposer de vaccins supplémentaires.