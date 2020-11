Covid-19: l’OMS Gabon au chevet de l’Hôpital militaire

Ce lundi 18 novembre 2020, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Gabon, le Dr. Magaran Monzon Bagayoko, a procédé à la remise d’un don d’équipement médical à l’hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO). Réceptionné par le Pr. Romain Tchoua par ailleurs coordinateur du Copil-coronavirus, cette dotation vient en appui à la riposte contre la Covid-19.

Depuis l’arrivée de la Covid-19, l’OMS Gabon dirige et coordonne des appuis multiformes pour accompagner les structures sanitaires dans la lutte contre la pandémie. Pour preuve, dans le cadre de la riposte contre ledit virus pernicieux, et en vue d’améliorer la prise en charge des patients covid-19, l’organisme onusien en charge de la santé vient d’offrir une hotte de laboratoire, 20 000 masques et 10 000 paires de gants au bénéfice de l’Hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba.

« Ce don que nous remettons aujourd’hui est à titre symbolique et catalytique. Il dénote de la réaffirmation du partenariat agissant qui a toujours prévalu entre le service de santé de l’armée et l’Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 », a souligné Magaran Monzon Bagayoko.

Une franche collaboration saluée par le personnel de l’hôpital militaire. Lequel n’a pas manqué de témoigner sa gratitude à l’endroit de l’OMS. « Ce don vient honorer l’Hôpital d’instruction des Armées Omar Bongo Ondimba car depuis le début de l’épidémie l’HIAOBO est un centre de dépistage initial où nous avons commencé à prendre en charge les patients. C’est donc un soutien essentiel qui vient booster la prise en charge et le diagnostic des cas Covid-19 dans notre structure », a indiqué le Commandant en second de l’HIAOBO, le général Jérôme Miloundja.