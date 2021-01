Covid-19: l’exécutif n’écarte pas l’idée d’un reconfinement

Si le sujet avait déjà été évoqué par le gouvernement, cette éventualité a une fois de plus été annoncée par le porte-parole de la présidence de la République Jessye Ella Ekogha lors de la conférence de presse qu’il a animée ce lundi 25 janvier 2021. Une mesure qui pourrait être prise après le constat de l’augmentation du taux de contamination national au virus de la Covid-19.

Au cours de cet échange avec les hommes et femmes de presse, le Conseiller spécial chargé de la communication présidentielle a exprimé l’inquiétude de l’exécutif après l’augmentation du nombre de cas positifs au Covid-19. Une situation d’autant plus préoccupante surtout avec la mutation du virus et l’apparition de nouvelles variantes beaucoup plus contagieuses.

Face à ce constat, Jessye Ella Ekogha n’a pas exclu l’hypothèse d’un retour au confinement du Grand Libreville. « Les décisions qui sont prises ne sont pas faites de gaieté de cœur. En fonction de l’évolution ou non des contaminations, il y aura des décisions à prendre, peut-être même la fermeture des salles de classe. Si toutefois, les uns et les autres arrivent à se ressaisir, on pourra rouvrir. Rien n’est exclu », a-t-il indiqué.

A noter que depuis plusieurs semaines la situation épidémiologique connaît un regain de cas. De 190 cas positifs en octobre, le pays a connu 246 en novembre et 346 en décembre. Ce mois de janvier 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus a annoncé hier que le nombre total de cas actifs s’élevait à 331.