Covid-19: l’état d’urgence prorogé de 45 jours !

C’est sur proposition du ministre de la Santé, le Dr.Guy Patrick Obiang Ndong que le Conseil de ministres tenu ce mardi 1er février 2022, a entériné le projet de loi portant prorogation des

mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19. Ainsi, l’état d’urgence a été prorogé pour une durée de 45 jours.

Au nombre des textes adoptés en Conseil des ministres tenu ce mardi 1er février 2022 inscrits dans la stratégie du Gouvernement pour faire face à la pandémie de la Covid-19 sur le territoire national, le gouvernement a entériné le projet de loi portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19.



Donnant lecture du communiqué final, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a déclaré que « les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 sont prorogées pour une durée de 45 jours ». Une éternité pour les populations déjà confinées depuis plus de 2 ans. Nul doute que cette décision fera couler encre et salive.