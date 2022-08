Covid-19: Les vaccins contre le variant Omicron bientôt disponibles en France

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que l’apparition de plusieurs variants contre la Covid-19 inquiète plusieurs personnes à travers le monde, l’industrie pharmaceutique apporte une solution. Dans un article publié le 16 août 2022, par le journal quotidien français La Croix, des vaccins contre la Covid-19 et efficaces sur les sous-variants d’Omicron, pourraient être utilisés en France dès cet automne.

Bien que les vaccins actuels permettent d’éviter les formes graves de la Covid-19, ceux-ci perdraient de plus en plus leur efficacité. Pour renforcer cet arsenal vaccinal, qui semble presque obsolète, le ministère de la santé a annoncé en fin juillet, lors d’un point presse, l’arrivée de nouveaux vaccins rapporte le quotidien La Croix.

En effet, selon Santé publique France, les vaccins Pfizer ou Moderna ne sont efficaces qu’à « 19,8 % et 27,4 % » contre Omicron d’où l’élaboration de ces vaccins modernes dans le but de stopper la transmission du virus et de ses mutations. « Il s’agit de deux vaccins à ARN messager, développés par les laboratoires Pfizer-BioNTech et Moderna qui protègent à la fois contre le virus originel de Wuhan et contre Omicron. Un vaccin bivalent à protéine recombinante développé par le laboratoire espagnol Hipra, et le vaccin du Français Sanofi efficace de 72 % contre les formes symptomatiques du variant Omicron ». a expliqué le laboratoire sur son site internet.

Ainsi, l’utilisation de ces nouveaux sérums participe fortement dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Pour l’heure, aucune date précise de mise sur le marché de ces immunisants n’a été communiquée par les autorités sanitaires. Cependant, seules les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les personnes de moins de 60 ans à risque et les personnes de plus de 80 ans peuvent obtenir leur deuxième dose de rappel.