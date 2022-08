Covid-19: les vaccins ANR messager sans danger pour les femmes enceintes

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle une étude canadienne publiée le 12 août 2022 dans la revue médicale The Lancet. En effet, les vaccins à ARN messager notamment Pfizer et Moderma contre la Covid-19 sont sans nocivité pour les femmes attendant un enfant.

Alors que les vaccins ARN messager contre la covid-19 suscitent encore de nombreuses inquiétudes auprès des populations notamment les femmes, des chercheurs canadiens ont tenu à lever le voile. En effet, le magazine Elle rapporte que d’importants travaux menés par des chercheurs canadiens démontrent que les vaccins contre la covid-19 Pfizer et Moderma ne présentent aucun danger pour les femmes enceintes.

En effet, selon la revue médicale The Lancet, l’étude s’est faite sur 200 000 femmes portant une grossesse, vaccinées et observées sur un intervalle de 7 jours suivant l’injection. « Sept jours après une injection de Pfizer ou Moderna, il n’y a pas eu davantage de fausses couches ou d’enfants morts-nés constatés que chez les femmes enceintes non vaccinées », précise l’étude. Des résultats encourageants pour les scientifiques et démontrent que les femmes enceintes n’ont plus d’inquiétude à se faire quant à l’impact de la vaccination.

Bien que les premiers résultats soient satisfaisants, les chercheurs canadiens entendent poursuivre l’étude sur le long terme afin que ces futures mères qui appréhendent la vaccination, n’aient plus aucune crainte. En France, les vaccins ARN messager des laboratoires Pfizer et Moderna, sont les plus injectés depuis le début de la campagne de vaccination. D’ailleurs, depuis le 20 juillet dernier, le ministère de la Santé préconise une deuxième dose de rappel pour les femmes enceintes, et ce, dès le premier trimestre de la grossesse.

Geneviève Dewuno