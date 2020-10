Covid-19: les sénateurs votent à l’unanimité le prolongement de l’état d’urgence sanitaire pour 45 jours

Après les députés quelques jours avant qui ont donné leur quitus au gouvernement pour la prorogation de l’état d’urgence, c’est au tour des sénateurs d’emboiter le pas à leurs collègues de l’Assemblée Nationale. Les élus de la Chambre basse du Parlement ont ainsi à l’unanimité, ce samedi 3 octobre 2020 donné leur accord pour la prorogation de 45 jours de la loi fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires.

Le Sénat a sans surprise donné son feu vert au gouvernement pour rallonger pour une nouvelle période de 45 jours, les mesures de lutte contre la pandémie de covid-19 relative à l’état d’urgence sanitaire. Une décision prise et rendue effective aux termes de l’assemblée plénière à laquelle prenait part la présidente de cette institution, le Dr. Lucie Milebou-Mboussou.

Pendant cette plénière et avant que la décision ne soit rendue à l’unanimité par les vénérables sénateurs, ces derniers se sont penchés et ont échangé sur le rapport des travaux en commission du projet de loi portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19, présenté par la Commission des Lois et des Affaires administratives, chargée des Droits de l’Homme.

Avant que le Sénat ne se prononce sur la question, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et le ministre de la Santé, Lambert-Noël Matha et Guy Patrick Obiang Ndong ont présenté un «projet de loi élaboré avec l’appui du Comité scientifique et du Comité technique du Copil dans le but, ont-ils soutenu, de maintenir la tendance baissière liée au nombre de nouvelles contaminations au virus observée ces deux derniers mois à travers le pays »,a-t-on pu lire.