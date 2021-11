Covid-19: les professionnels des médias édifiés sur la vaccination

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la lutte contre le covid-19 au Gabon, le Comité national de vaccination contre le covid-19 (Copivac) sur instructions du ministère de la Santé, a organisé du 18 au 19 novembre 2021, une session de formation des journalistes portant sur la communication relative aux pandémies. Axée sur le covid-19, son objectif est essentiellement de renforcer les capacités des femmes et hommes des médias sur le relais d’informations sur la stratégie de vaccination.

Cet atelier qui a duré deux jours s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Vaccination contre le Covid-19. Il vise à outiller les journalistes sur les éléments de langage essentiels au relais de la bonne information sur le déroulement de la campagne nationale de vaccination. Le rôle et l’engagement des médias étant essentiel dans la stratégie de riposte contre le covid-19.

Au cours de cette première journée de travaux, les femmes et les hommes des médias ont été édifiés par les différents experts sur les généralités sur le covid-19, le rôle des médias en situation d’urgence en santé publique, la sécurité des vaccins, la pharmacovigilance et sur le mode de conservation des vaccins administrés au Gabon. À terme, les journalistes ayant pris part à cette session de formation devront donc pouvoir informer le public sur les enjeux et les contours de la vaccination.

Notons que depuis l’apparition des premiers cas confirmés de covid-19 au Gabon en mars 2020, et le lancement de la campagne nationale de vaccination contre le covid-19 en mars 2021, cette formation est la première du genre dans le pays. Pour les professionnels des médias, cet atelier tombe « à point nommé » au moment où le gouvernement, via le Copivac vient de lancer la phase 4, phase d’intensification de la vaccination dans les pharmacies et cliniques.