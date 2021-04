Covid-19: les prisonniers éligibles à la vaccination

Dans le cadre de sa stratégie vaccinale contre la Covid-19, le gouvernement gabonais ambitionne d’immuniser les prisonniers. Pour preuve, le ministre de la Santé, lors de la présentation du Plan national de vaccination à la presse avait annoncé les détenus dans la liste des groupes de populations éligibles au vaccin.

D’abord réservées aux personnels de santé, les éléments de force de défense, les personnes atteintes de comorbidité, les enseignants, les personnes âgées. La priorité à la vaccination contre la Covid-19 s’étend désormais à un nouveau groupe de personnes cibles.

En effet, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, lors de la présentation du Plan national de vaccination contre la Covid-19 avait annoncé que les populations carcérales devraient également obtenir un accès prioritaire au vaccin. Une mesure qui vise à protéger ces derniers d’une contamination à la covid-19 bien qu’ils soient en permanence confinés, les allées et venues du personnel pouvant être des facteurs qui favorisent la transmission du virus en milieu carcéral.



Ce qu’il faut retenir, c’est que les prisonniers éligibles au vaccin, c’est-à-dire ceux et celles ayant plus de 18 ans et présentant une santé fragile, devraient pouvoir recevoir leur 2 doses de vaccin et renforcer ainsi leur immunité au nouveau coronavirus qui continue de faire des victimes au Gabon. Toutefois, combien de prisonniers ont déjà été testés positifs à ce jour pour prétendre à une éligibilité à la vaccination? C’est la grande question sur laquelle le ministère de la Santé est attendu.