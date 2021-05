Covid-19: les personnes vaccinées exemptées de tests PCR 14 jours après la 2e dose

Au Gabon, les personnes déjà vaccinées sont épargnées des tests PCR covid-19 jusqu’à 14 jours après avoir reçu la deuxième dose de vaccin. C’est le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong qui l’a annoncé samedi 29 mai 2021 lors de la conférence de presse du gouvernement sur l’allègement des mesures de riposte.

Le gouvernement assouplit ses mesures prises dans le cadre de la riposte contre le covid-19. Concernant l’allègement du secteur santé, c’est le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, qui a fait l’économie des dispositions prises par les plus autorités. Au nombre de celles-ci, on note « l’exemption des tests de dépistage covid-19 pour les personnes vaccinées 14 jours après avoir reçu la deuxième dose ».

Il faut dire que cette mesure a été prise compte tenu du fait que le vaccin contre le covid-19 ne permet pas de protéger totalement les individus contre les infections. En d’autres termes, le vaccin contre le covid-19 n’empêche pas toujours à l’agent pathogène de pénétrer dans l’organisme ou de se reproduire. La vaccination n’est qu’un moyen « efficace » de prévention contre le covid-19 qui ne permet que d’empêcher l’apparition des formes sévères de la maladie.



« Cette vaccination a pour but de protéger la population contre les formes graves et de décès liés à la covid-19 et de réduire, voire, briser la chaîne de contamination », a indiqué le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, lors de son exposé sur la situation épidémiologique du pays en conférence de presse le weekend écoulé. Aussi il y a-t-il lieu de rappeler que les personnes contaminées au covid-19 sont exemptées de la vaccination pendant les 3 mois suivant leur contamination.