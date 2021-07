Covid-19: les personnes vaccinées avec Sinopharm autorisées à voyager en Europe

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Union européenne (UE) a officiellement lancé ce jeudi 1er juillet 2021, l’entrée en vigueur de son « Pass sanitaire européen ». Un document qui a vocation à faciliter les déplacements et permettre l’entrée des voyageurs non européens et vaccinés au sein des pays membres de l’Union européenne. Tenue d’accepter les voyageurs inoculés avec les vaccins Pfizer, Moderma, AstraZeneca et Johnson & Johnson, l’Union européenne peut également autoriser l’entrée des voyageurs vaccinés au Sinopharm.

l’Union européenne revoit sa politique de libre circulation des voyageurs non européens en misant sur le Pass sanitaire européen. Un document qui devrait permettre aux voyageurs d’entrer en Europe en toute sécurité cet été. Ledit document atteste que son détenteur est vacciné contre le covid-19, qu’il a passé un test négatif ou tout simplement qu’il est immunisé.

Entré en vigueur ce jeudi 1er juillet 2021, le Pass sanitaire européen est un document commun et reconnu dans les 27 pays de l’Union européenne, selon l’Agence France Presse (AFP). Il est garanti aux voyageurs ayant reçu les vaccins Pfizer, Moderma, AstraZeneca ou Johnson & Johnson, depuis au moins 14 jours. On apprend toutefois que cette mesure « n’est pas contraignante pour les Etats qui restent souverains sur leurs frontières ». Conséquence, les États membres peuvent autoriser, s’ils le souhaitent, les voyageurs vaccinés au chinois Sinopharm (autorisé par l’OMS) ou au russe Spoutnik.

Le Gabon ayant recours aux vaccins Sinopharm et Spoutnik, ses ressortissants vaccinés peuvent donc espérer investir l’espace européen durant ces vacances.