Covid-19: les frontières polonaises à nouveau ouvertes au Gabon

C’est à la faveur d’une information rendue publique par l’Agence de presse polonaise et reprise par nos confrères de GabonReview que la République de Pologne a rendu effective la reprise de ses vols avec le Gabon. Une décision qui intervient alors que l’espace Schengen est toujours fermé au Gabon.

En sus du Gabon, c’est entre autres Singapour, la Chine, la Serbie, la Russie et Sao Tomé à qui la Pologne va donner accès à son ciel, selon un décret gouvernemental publié par l’Agence de presse polonaise. Une ouverture qui sera affective entre le 26 août et le 8 septembre 2020 nonobstant le fait que l’Union européenne avait pris une décision visant à interdir formellement les vols en provenance des pays africains.

La pologne a visiblement décidé de passer outre ces recommandations dans un contexte où la phase la plus critique de la crise sanitaire liée à la covid-19 est derrière nous et à l’heure où il est plus question de déconfinement que de reconfinement. Une autorisation qui selon le gouvernement polonais ne couvre pas « les vols effectués avec l’accord du Premier ministre polonais y compris les vols militaires »,a-t-on pu lire chez nos confrères de Gabonreview.

A noter que d’autres pays encore suspendus il y a quelques mois, ont eux également été autorisés à reprendre leurs services aériens vers la Pologne. C’est notamment le cas de l’Albanie, la Belgique, le Venezuela, Gibraltar, l’Inde, l’Espagne, la Libye, le Liban, Malte, Monaco, la Namibie, le Paraguay, la Roumanie et les États-Unis.