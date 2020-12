Covid-19: les Etats-Unis saluent l’efficacité de la stratégie de riposte du gouvernement gabonais

Ce jeudi 03 décembre 2020, le ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a reçu en audience à son cabinet le chargé d’affaires de l’Ambassade des Etats- Unis d’Amérique près de la République Gabonaise, assurant l’intérim de l’Ambassadeur Samuel R. Watson III. Au menu de cette rencontre la problématique de la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde et la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays.

Cette rencontre qui a tourné autour de la stratégie nationale de riposte contre la Covid-19 a été aussi l’occasion d’évoquer les priorités du gouvernement gabonais et les axes de coopération possibles en matière de santé. A cet effet, le membre du gouvernement a fait part à son hôte des efforts fournis par les plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba pour lutter contre cette pandémie.

Cette détermination du Chef de l’Etat a été matérialisée selon le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong par la tenue des Conseils présidentiels, l’acquisition du laboratoire Professeur Daniel Gahouma, de l’hôpital de campagne d’Angondjé et des équipements de protection individuelle. A noter que la mobilisation avec l’implication des différentes composantes du pays, les appuis multiformes des partenaires au développement et des représentations diplomatiques ont permis d’engranger des résultats encourageants.

Tout en félicitant cette gestion qualifiée d’efficace et de référence pour certains pays, Samuel R. Watson III a tenu à apporter le soutien de son gouvernement à l’Etat gabonais. Dans le même ordre d’idées, les deux personnalités ont évoqué les pistes de coopération entre les deux pays notamment dans les domaines de la lutte contre le paludisme, la santé de la mère et de l’enfant, la formation du personnel, l’opérationnalisation des départements sanitaires, l’amélioration de la gouvernance hospitalière, la prise en charge des personnes vulnérables et l’amélioration de l’accès aux médicaments sur l’ensemble du territoire national.