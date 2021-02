Covid-19: les élèves de Port-Gentil sensibilisés au respect des mesures barrières

C’est dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de riposte d’urgence dans la province de l’Ogooué-Maritime, que le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et les équipes du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-coronavirus), ont effectué une opération de communication dans les lycées et collèges de la ville de sable. Objectif, sensibiliser les élèves sur le respect des mesures barrières.

Les élèves du lycée technique Jean Fidèle Otandault (LTJFO) et du lycée Joseph Ambourouet Avaro de Port-gentil (LJAA), ainsi que les corps enseignants des deux établissements, ont été sensibilisés au respect des mesures barrières. Une rencontre animée par le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, en présence des responsables du Copil-coronavirus, du gouverneur de la province, Paul Ngome Ayong.

Occasion pour le membre du gouvernement de rappeler l’intérêt de la sensibilisation des jeunes dans le plan de riposte d’urgence. Dans le même ordre d’idées, il a invité les enseignants à consacrer 5 minutes de leur temps de cours à la sensibilisation des élèves sur le respect des gestes barrières en vigueur édictés par le gouvernement pour contenir la propagation du virus.



Un message qui n’est pas tombé dans les oreilles de sourds, puisque le représentant des apprenants, Akendengue Romaric, élève au lycée technique Jean fidèle Otandault de Port-Gentil, a rassuré le membre du gouvernement sur leur volonté de faire le relais de la lutte contre la pandémie. « Nous allons en tant qu’ambassadeurs de sensibilisation, inviter nos camarades au respect des mesures barrières car elles nous permettent de nous protéger contre la pandémie », a-t-il indiqué.