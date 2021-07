Covid-19: les éléments français célèbrent le 14 juillet dans le respect des gestes barrières

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 14 juillet 2021, les éléments français au Gabon (EFG) ont célébré leur fête nationale commémorant la prise de la Bastille en 1789, au camp de Gaulle de Libreville. Cette cérémonie présidée par le général de division français, Jean-Pierre Perrin en présence de l’ambassadeur et haut représentant de la République française au Gabon Philippe Autier, du ministre de la Défense nationale, Michael Moussa Adamo et des plus hautes autorités militaires gabonaises a été marquée par la prise d’armes des EFG.

Cette cérémonie a été marquée par le traditionnel défilé des militaires français et gabonais, précédé du passage de l’hélicoptère FENNEC des éléments français au Gabon. Le général de division, Yves Ditengou, chef d’État-Major des Forces armées gabonaises (FAG) et le secrétaire général du ministère de la Défense Nationale, l’amiral Mally Hodjoua étaient eux aussi présents pour l’occasion.

Pour cette année 2021, le format de de la célébration a été entièrement modifié pour des raisons liées à la riposte contre la propagation du Sars-CoV-2, septième coronavirus humain, qui sévit à travers la planète depuis près de 2 ans. Toutefois, des officiels et quelques EFG se sont réunis pour la coopération militaire et l’amitié franco-gabonaise. Toute chose qui selon le communiqué des éléments français au Gabon témoigne « de l’excellence des relations qui unissent les deux pays » .

Pour rappel, le 14 juillet de chaque année depuis 1789 marque le symbole de la fin de la monarchie ainsi que la fête de la Fédération de 1790, symbole de l’union de la Nation française. A cette occasion, les ressortissants français de part le monde célèbrent ce qu’il est convenu d’appeler la fête nationale.