Covid 19: Les contaminations remontent à la hausse en France

L’épidémie de Covid-19 a recommencé ces derniers jours à rebondir en France avec une reprise des contaminations. Une situation qui suscite des inquiétudes quand bien même il n’ y a pas de graves conséquences en termes de décès et d’hospitalisation.

Après un mois et demi de baisse, le Coronavirus semble à nouveau gagner du terrain. En effet, les cas de contamination liés au Covid-19 repartent à la hausse dans l’Hexagone. Les autorités sanitaires enregistrent désormais 18 270 nouveaux cas d’infection en moyenne chaque jour. Une recrudescence qui inquiète alors qu’on croyait le virus en déclin.

Le mardi 31 mai dernier, 35 142 cas positifs ont été recensés en France en seulement 24 heures, soit 10% de plus par rapport au même jour de la semaine dernière. C’est en Bretagne, et notamment dans le Finistère, que le virus circule aujourd’hui le plus. Le département affiche le taux d’incidence le plus élevé du pays, avec 249 cas pour 100 000 habitants entre le 22 et le 28 mai, selon les derniers chiffres de Santé Publique.

Lors d’une conférence de presse, Guillaume Spaccaferri, épidémiologiste chez l’agence de santé publique a déclaré, « depuis quelques jours, on voit d’ores et déjà une légère augmentation de la circulation virale du coronavirus», Il a néanmoins souligné « l’absence d’impact hospitalier », même s’il est encore tôt pour évaluer celui-ci. Une recrudescence qui espérons le ne viendra pas gâcher le quotidien des populations qui se réhabituer à peine à la liberté après deux ans de mesures restrictives qui ont eu un impact considérable sur l’économie.