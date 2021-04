Covid-19: l’efficacité des vaccins chinois remise en doute

Alors que la Chine mène une diplomatie active autour de ses candidats vaccins dans de nombreux pays à travers le monde, notamment en Afrique, le scientifique chinois Gao Fu, vient de semer le doute sur son efficacité. Ce samedi 10 avril 2021, le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a déclaré que les vaccins chinois ont un niveau de protection moins élevé par rapport à d’autres.

L’information fait la une des médias internationaux, tant elle provient d’un haut scientifique chinois, « un aveu rare », selon les sites Le Monde et LesEchos. En effet, samedi 10 avril, Gao Fu, directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention, lors d’une conférence dans la ville chinoise de Chengdu déclare que les vaccins chinois, notamment ceux développés par les laboratoires Sinopharm et Sinovac, « n’ont pas un niveau de protection très élevé ».

Alors que le vaccin Sinopharm (retenu par le Gabon) revendique une efficacité à 79%, des spécialistes affirment qu’ « aucune donnée d’efficacité détaillée n’a été publiée » sur ledit vaccin. Le vaccin développé par le chinois Sinovac quant à lui a montré des niveaux efficacité inversement appréciés. Selon LesEchos, au Brésil, les résultats d’une étude ont relevé une efficacité à 50%. Au Chili, des études similaires ont montré une efficacité à 56,5% quand la Turquie rapporte un taux d’efficacité supérieur à 80%.



Alors que la Chine mène une diplomatie active autour de ses candidats vaccins dans de nombreux pays à travers le monde, notamment en Afrique où elle a déjà envoyé plusieurs millions de doses gratuites, il faut dire que les propos du scientifique Gao Fu viennent mettre en doute les avis du gouvernement chinois sur l’efficacité de ses vaccins. Une efficacité pourtant confirmée par plusieurs gouvernements, à l’instar du Gabon, qui ont déjà administré lesdits vaccins à leurs populations, ne faisant d’ailleurs mention « d’aucun effet secondaire majeur notifié parmi les personnes vaccinées ».