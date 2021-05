Covid-19: le Woleu-Ntem et la Nyanga ne comptabilisent aucun nouveau cas positif

Avec 121 nouveaux cas positifs enregistrés ces dernières 48 heures, la baisse considérable de la courbe de contamination à la Covid-19 se fait de plus en plus ressentir à travers le pays. Dans les provinces du Woleu-Ntem, de la Nyanga ou même de la Ngounié, le constat est encore plus évident, ce d’autant plus qu’aucune nouvelle contamination n’a été recensée dans ces trois localités ces dernières 48 heures.

Si la Ngounié ne compte plus aucun cas actif, c’est-à-dire, plus de cas positifs à la Covid-19, la Nyanga et le Woleu-Ntem s’en sortent plutôt très bien dans cette lutte contre la Covid-19. Alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 n’a toujours pas débuté dans ces localités, la courbe de contamination est parvenue à se maintenir à un faible niveau.

Selon le communiqué du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), de ce vendredi 7 mai 2021, la Nyanga et le Woleu-Ntem n’ont enregistré aucun nouveau cas positif. D’ailleurs depuis le début de la semaine, la Nyanga n’a recensé aucune contamination lorsque le Woleu-Ntem a enregistré 2 contaminations à la Covid-19.

En somme, la propagation du coronavirus dans les provinces de la Nyanga et du Woleu-Ntem semble être maîtrisée, comme c’est le cas un peu partout sur l’ensemble du territoire national. Mais le nombre de personnes atteintes de la Covid-19 n’est pas encore tombé à zéro dans ces deux provinces. On y retrouve encore un nombre important des cas actifs.