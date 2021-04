Covid-19: le vaccin Sinopharm, 4ème vaccin le plus efficace au monde

Récemment cité comme un vaccin ayant un niveau de protection moins élevé par rapport à d’autres, le Sinopharm, un des candidats vaccins retenus par le Gabon pour la vaccination de masse, est aujourd’hui classé comme quatrième vaccin le plus efficace au monde par la revue médicale The Lancet.

Depuis que la vaccination a été approuvée comme le « moyen le plus sûr » pour contenir les contaminations liées à la Covid-19, les vaccins contre la Covid-19 sont de plus en plus nombreux, mais leurs niveaux d’efficacité diffèrent. Retenu par le Gabon pour la vaccination de masse, le vaccin développé par le laboratoire chinois Sinopharm, a fait la une des médias internationaux après qu’un scientifique chinois a révélé qu’il a un niveau de protection un peu moins élevé que d’autres vaccins.

Cette révélation est corroborée par la revue scientifique The Lancet qui confirme qu’avec une efficacité à 79%, le Sinopharm ne représente que le quatrième vaccin le plus efficace au monde contre la Covid-19. Quatrième derrière Spoutnik V (91,6%), Moderma (94%) et Pfizer (95%). Il se tient toutefois devant le vaccin AstraZeneca, le plus vendu au monde, qui revendique une efficacité à 76% contre les cas symptomatiques.

Mais comment expliquer le fait que le Gabon ait choisi un vaccin à faible niveau de protection faire vacciner sa population? Cette interrogation invite à s’intéresser au prix des vaccins. D’une marque à l’autre, le coût du vaccin est donc soit relativement haut, soit relativement bas. Oscillant entre 2 et 15 euros la dose, le chinois Sinopharm pour sa part ne joue pas la carte de la transparence. Il reste difficile à ce jour de déterminer le coût dudit vaccin. Lequel a d’ailleurs été distribué gratuitement à coût de plusieurs millions de doses dans de nombreux pays africains.